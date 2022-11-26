هاشم: أجواء الاستحقاق الرئاسي في دائرة المراوحة

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رأى النائب قاسم هاشم ان "أجواء الاستحقاق الرئاسي ما زالت في دائرة المراوحة وهذا ما تفرضه موازين القوى في المجلس النيابي حيث أثبتت جلسات الانتخاب حتى اليوم انه من دون الوصول الى توافق بين المكونات لن نختصر امد الشغور الرئاسي، وفي لحظة سياسية دقيقة وظروف اقتصادية يحتاج فيها وطننا لاستغلال كل دقيقة لإعادة الحياة للمؤسسسات لتأخذ دورها، والبدء بمسار انقاذي اصبح اكثر من ضرورة".وقال بعد لقاءات في منزله في شبعا: "لأننا نتطلع الى وطن تسود فيه العدالة والانماء المتوازن الذي لم يتحقق، من حق اهلنا في المناطق النائية وخاصة المناطق الحدودية الجنوبية في العرقوب أن يلحظ القانون المنتظر حاجات المنطقة لأنها ما زالت تعاني من الاحتلال وآثاره".