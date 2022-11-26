Advertisement

لبنان

ندوة في السفارة الهندية لمناسبة يوم الدستور الوطني

Lebanon 24
26-11-2022 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1014485-638050711741548611.PNG
Doc-P-1014485-638050711741548611.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت السفارة الهندية في بيروت، ندوة بعنوان "الحقوق والواجبات الدستورية"، لمناسبة يوم الدستور الهندي وكجزء من الأنشطة المستمرة للاحتفال بمرور 75 عامًا على استقلال الهند، في مقر السفارة في بيروت، بحضور السفير الدكتور سهيل أجاز خان وعدد من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني اللبناني والجالية الهندية في لبنان.
Advertisement

ومن بين المتحدثين القاضي ميشال طرزي، والقاضية الدكتورة مايا كرم، والخبيرة الدستورية الدكتورة زينب ميرزا. 
 
ثم ألقى السفير خان الضوء على السمات المختلفة للدستور الهندي، وتحدث عن "الحقوق الأساسية والواجبات الأساسية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، وعن تاريخ وضع الدستور في الهند"، مشيدا ب"مساهمة أمبيدكار أب الدستور الهندي".

وختم السفير خان متحدثا عن "رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين وعن مبادئ أرض واحدة وعائلة واحدة ومستقبل واحد".

واختتمت الندوة برقصة هندية "بهاراتناتيام" قدمها مدرس الرقص في السفارة ديبيش هوسكيري.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-26
12:33 | 2022-11-26
11:21 | 2022-11-26
11:13 | 2022-11-26
11:05 | 2022-11-26
10:32 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website