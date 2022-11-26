ندوة في السفارة الهندية لمناسبة يوم الدستور الوطني

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نظمت السفارة الهندية في بيروت، ندوة بعنوان "الحقوق والواجبات الدستورية"، لمناسبة يوم الدستور الهندي وكجزء من الأنشطة المستمرة للاحتفال بمرور 75 عامًا على استقلال الهند، في مقر السفارة في بيروت، بحضور السفير الدكتور سهيل أجاز خان وعدد من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني اللبناني والجالية الهندية في لبنان.

ومن بين المتحدثين القاضي ميشال طرزي، والقاضية الدكتورة مايا كرم، والخبيرة الدستورية الدكتورة زينب ميرزا.

ثم ألقى السفير خان الضوء على السمات المختلفة للدستور الهندي، وتحدث عن "الحقوق الأساسية والواجبات الأساسية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، وعن تاريخ وضع الدستور في الهند"، مشيدا ب"مساهمة أمبيدكار أب الدستور الهندي".



وختم السفير خان متحدثا عن "رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين وعن مبادئ أرض واحدة وعائلة واحدة ومستقبل واحد".



واختتمت الندوة برقصة هندية "بهاراتناتيام" قدمها مدرس الرقص في السفارة ديبيش هوسكيري.