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لبنان

مصلحة الليطاني تفتح العبارات والمجاري في الغازية

Lebanon 24
26-11-2022 | 08:00
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باشرت صباح اليوم آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بفتح العبارات والمجاري في بلدة الغازية، بعد ان قامت الفرق الفنية بفتح العبارات الليلة الماضية، بناء على طلب بلديات المنطقة التي ناشدت المصلحة التدخل ومؤازرتها فنيا لعدم توفر الامكانيات لدى تلك البلديات.
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