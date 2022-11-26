اللواء عثمان يردّ: "لستُ ممن يخضع للإبتزاز"

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صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: "ردّ المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على ما ورد في جريدة الأخبار بتاريخ اليوم 26/11/2022 بالقول: "التزام القانون بكلّ المعايير لم يكن يومًا بالنسبة لي خيارًا، بل هو واجب نهائي".وأضاف: "أن يأتي مَن يحاول تشويه سمعتي في هذا المجال تحديدًا، فهو إمّا جاهل، وإمّا كاذب، وإمّا مستكتب في مطبوعة صفراء، لوّثت وجه الصحافة أوّلًا، إذ استبدلت الساطور بالقلم، واستهانت بكلّ المعايير الأخلاقية".وتابع: "اطمئنّوا، فأنا لستُ ممّن يخضع للابتزاز، ولستم أنتم من يصلح للكلام عن القانون".يشار إلى أنّ جريدة "الأخبار" نشرت مقالين مؤخراً، الأول تحت عنوان: "عماد عثمان يفرض الأحكام العرفية" فيما الثاني كان تحت عنوان: "مزرعة عماد عثمان: توقيف من دون إشارة قضائية!".