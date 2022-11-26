تبادل التهاني بين حيدر ناصر وكرامي

إستقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في مكتبه في طرابلس، النائب الفائز بالطعن حيدر آصف ناصر، في حضور المحامي محمد آصف ناصر.





وكانت مناسبة لتبادل التهاني بفوزهما بالمقعدين السني والعلوي في طرابلس، كما تم الاتفاق على استكمال التواصل، لما فيه خدمة طرابلس والشمال وكل لبنان.

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