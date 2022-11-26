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لبنان

احباط محاولة تهريب مخدرات على شاطىء هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-11-2022 | 09:24
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم عصر اليوم السبت، احباط محاولة تهريب كمية من المخدرات على شاطئ عدلون قبالة ميناء البلدة. 

وقد سلمت المضبوطات إلى مخابرات الجيش وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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الجيش

مخدرات

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