احباط محاولة تهريب مخدرات على شاطىء هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم عصر اليوم السبت، احباط محاولة تهريب كمية من المخدرات على شاطئ عدلون قبالة ميناء البلدة.



وقد سلمت المضبوطات إلى مخابرات الجيش وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

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