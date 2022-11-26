أضرار في مغارة جعيتا... نصار تفقد المشكلة بأم العين!

تفقد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار، بعد ظهر اليوم، مغارة جعيتا، وذلك فور سماعه بالأضرار التي تسببت بها الامطار الغزيرة.





وتوجّه نصّار الى المغارة، يرافقه رئيس بلدية جعيتا وليد بارود ومستثمر المغارة الدكتور نبيل حداد ومهندس البلدية، وأكد اثر الجولة أن "الأضرار هي في محيط المغارة والمواقف التابعة لها وليس في داخلها، ولا خوف عليها".

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وقال: "بعد سماعي بوقوع أضرار في مغارة جعيتا تحركت على الفور مع رئيس البلدية ومهندس البلدية والدكتور حداد، وجئت لتفقد المشكلة بأم العين، وقبل أي شيء أطمئن اللبنانيين جميعاً أنّ هذه اللؤلؤة السياحية في لبنان هي بخير، والسيّاح الأجانب متواجدون فيها من بلدان عدّة وتحديداً من قبرص ومصر والعراق، والأضرار هي في محيط المغارة، والحركة طبيعية هنا".





أضاف: "الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة هي نتيجة مخلّفات المواطنين، وهنا أضم صوتي لصوت وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة وأدعو المواطنين إلى عدم رمي النفايات والنفايات الصلبة من مخلّفات ورش البناء على الطرقات وضفاف الأنهر والمجاري، وشحّ الموارد لدى البلديات يفاقم هذه الأزمة، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتقها بالمراقبة والمحاسبة واستباق المشاكل".