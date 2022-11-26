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لبنان
في الخرايب... مستثمر زراعي يروي مزروعاته بمياهٍ آسنة!
Lebanon 24
26-11-2022
|
10:14
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة في بيان: "توافرت معلومات مؤكّدة لدى مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد المقيمين في بلدة الخرايب الجنوبية، ويدعى: ص. ح. (من مواليد عام 1985، سوري الجنسية) برَيّ المزروعات ضمن مشروع زراعي مستثمر من قِبَلِه بمياهٍ آسنة، بحيث عمد إلى تركيب مضخّة لسحب المياه من بركة الصرف الصحي العائدة للبلدة، وريّ المزروعات بواسطتها.
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تمّ ضبط المخالفة وتلف المزروعات من قبل القطعة المعنية، في حين تخلّف (ص. ح.) عن الحضور لاستماع إفادته والتّحقيق معه.
بعد اختبائه وتخلّفه عن الحضور إلى القطعة المعنية، وبناءً على إشارة القضاء القاضية بإحضاره، تمّ نصب كمينٍ محكمٍ له، وتوقيفه، وتسليمه الى القطعة المعنية التي استكملت الإجراءات بحقّه، وأودعته القضاء المختص".
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