Advertisement

لبنان

في الخرايب... مستثمر زراعي يروي مزروعاته بمياهٍ آسنة!

Lebanon 24
26-11-2022 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1014529-638050802321242167.jpg
Doc-P-1014529-638050802321242167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة في بيان: "توافرت معلومات مؤكّدة لدى مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد المقيمين في بلدة الخرايب الجنوبية، ويدعى: ص. ح. (من مواليد عام 1985، سوري الجنسية) برَيّ المزروعات ضمن مشروع زراعي مستثمر من قِبَلِه بمياهٍ آسنة، بحيث عمد إلى تركيب مضخّة لسحب المياه من بركة الصرف الصحي العائدة للبلدة، وريّ المزروعات بواسطتها.
Advertisement


تمّ ضبط المخالفة وتلف المزروعات من قبل القطعة المعنية، في حين تخلّف (ص. ح.) عن الحضور لاستماع إفادته والتّحقيق معه.


بعد اختبائه وتخلّفه عن الحضور إلى القطعة المعنية، وبناءً على إشارة القضاء القاضية بإحضاره، تمّ نصب كمينٍ محكمٍ له، وتوقيفه، وتسليمه الى القطعة المعنية التي استكملت الإجراءات بحقّه، وأودعته القضاء المختص".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-26
12:33 | 2022-11-26
11:21 | 2022-11-26
11:13 | 2022-11-26
11:05 | 2022-11-26
10:32 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website