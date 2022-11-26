كورونا وكوليرا لبنان... هذه آخر الأرقام!

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل "5 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 600، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".وعن حالات كورونا، اعلنت الوزارة تسجيل "49 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220385، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".