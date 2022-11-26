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لبنان

نفذ جرائم سلب بقوّة السلاح ونشل هواتف خلويّة.. هل وقعتم ضحيته؟

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:21
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ح. خ. (مواليد عام 1982، لبناني)
لقيامه بعدة جرائم سلب بقوّة السلاح، ونشل هواتف خلويّة على متن درّاجة آليّة في محلة الضاحية الجنوبيّة.
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لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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