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لبنان

جنبلاط بحث مع أبو حيدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة

Lebanon 24
26-11-2022 | 12:33
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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم في كليمنصو، مدير عام الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
 
وخلال اللقاء، بحث جنبلاط مع أبو حيدر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الرّاهنة. 
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