جنبلاط بحث مع أبو حيدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم في كليمنصو، مدير عام الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

وخلال اللقاء، بحث جنبلاط مع أبو حيدر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الرّاهنة.