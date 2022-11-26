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لبنان

حادثة غير متوقعة قبالة شواطئ الجنوب.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
26-11-2022 | 12:59
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عثر، ظهر اليوم السبت، على كمية كبيرة من مادة الحشيشة على شاطئ بلدتي الصرفند وعدلون بين منطقة الزيرة والميناء، وأشارت التحقيقات الأولية الى أن موج البحر قد أوصلها الى الشاطئ.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تمّ تجهيز هذه المادة عبر 25 مكعباً صغيراً كما جرى توضيبها بالنايلون لكي لا تتأثر بالمياه.
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وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وضبطت المكعبات وباشرت بالتحقيقات.
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