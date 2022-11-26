حادثة غير متوقعة قبالة شواطئ الجنوب.. ماذا حصل هناك؟

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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تمّ تجهيز هذه المادة عبر 25 مكعباً صغيراً كما جرى توضيبها بالنايلون لكي لا تتأثر بالمياه.وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية الى المكان وضبطت المكعبات وباشرت بالتحقيقات.