Advertisement

لبنان

بالليرة.. إليكم كم ستدفعون يومياً لمشاهدة المونديال

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1014592-638050941108552917.jpg
Doc-P-1014592-638050941108552917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط عدم قدرة اللبنانيين على متابعة مباريات كأس العالم 2022 في منازلهم، أضحت المقاهي والمطاعم ساحة لتحلّق الجماهير والمواطنين من أجل مواكبة الحدث الرياضي العالميّ وذلك لقاء بدلٍ مادي يُدفع مسبقاً. 
Advertisement
وفي السياق، كشفت جولة ميدانيّة لـ"لبنان24" أن الأسعار تتفاوت بين مقهى وآخر.. فمن جهة، هناك مقهى يطلب "دخوليّة" بقيمة 150 ألف ليرة كحدّ أدنى بينما هناك بعض المقاهي التي تفرض على الزبون دفع فاتورة مشتريات لا تقلّ عن 400 ألف ليرة لبنانية. 
وللإشارة، فإنّ هذه الفواتير تُفرض يومياً على مختلف المباريات، في حين أن قيمتها قد تزداد مع المباريات المهمة وكلما اقترب "المونديال" من نهايتهِ.
وفي الواقع، فإن الأسعار "نار" في بيروت وضمن المدن الأخرى "ليست أرحم". أمّا في البلدات الصغيرة، فالأمور مختلفة بعض الشيء، إذ أن "الدخولية" لا تتجاوز الـ60 ألف ليرة شرطَ دفع الشراء من الكافتيريا الموجودة في المكان المخصص لمشاهدة المونديال.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-27
08:19 | 2022-11-27
07:10 | 2022-11-27
07:05 | 2022-11-27
06:33 | 2022-11-27
06:28 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website