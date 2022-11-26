بالليرة.. إليكم كم ستدفعون يومياً لمشاهدة المونديال

وسط عدم قدرة اللبنانيين على متابعة مباريات كأس العالم 2022 في منازلهم، أضحت المقاهي والمطاعم ساحة لتحلّق الجماهير والمواطنين من أجل مواكبة الحدث الرياضي العالميّ وذلك لقاء بدلٍ مادي يُدفع مسبقاً.

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وفي السياق، كشفت جولة ميدانيّة لـ"لبنان24" أن الأسعار تتفاوت بين مقهى وآخر.. فمن جهة، هناك مقهى يطلب "دخوليّة" بقيمة 150 ألف ليرة كحدّ أدنى بينما هناك بعض المقاهي التي تفرض على الزبون دفع فاتورة مشتريات لا تقلّ عن 400 ألف ليرة لبنانية.

وللإشارة، فإنّ هذه الفواتير تُفرض يومياً على مختلف المباريات، في حين أن قيمتها قد تزداد مع المباريات المهمة وكلما اقترب "المونديال" من نهايتهِ.

وفي الواقع، فإن الأسعار "نار" في بيروت وضمن المدن الأخرى "ليست أرحم". أمّا في البلدات الصغيرة، فالأمور مختلفة بعض الشيء، إذ أن "الدخولية" لا تتجاوز الـ60 ألف ليرة شرطَ دفع الشراء من الكافتيريا الموجودة في المكان المخصص لمشاهدة المونديال.