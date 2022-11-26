ارتفاع في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 40,300 و40,400 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 40250 و40350 ليرة للدولار.