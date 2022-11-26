"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟

أدَّت العاصفة التي شهدها لبنان خلال السّاعات الماضية إلى تدنّي إنتاجية ألواح الطاقة الشمسيّة التي يستخدمها المواطنون لتوليد الكهرباء في منازلهم، ما دفع بالبعض لاستخدام "اشتراك المولدات" مجدداً.

وإزاء هذا الأمر، فقد تبيّن أن بعض أصحاب المولدات فرض على بعض المشتركين الذين قرروا استخدام "الإشتراك" بشكل مفاجئ، الإبلاغ عن هذه الخطوة مُسبقاً من أجل اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة، ومن أجل إصدار فاتورة خاصة لهؤلاء المُشتركين على أساس "المقطوعة" وبالدولار الأميركي.

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وعملياً، فإن ما بيّنته المُعطيات هو أنّ بعض أصحاب المولدات قرر احتساب الاستهلاك لليوم الواحد في ظلّ العاصفة بمعدّل 5 دولارات يومياً.