إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟

أصدرت منظمة المرأة العربية بياناً، اليوم السبت، أعلنت فيه ان لجنة التحكيم المكلفة بدراسة ملفات الإعلاميين والإعلاميات الذين تم ترشيحهم لجائزة: الإعلاميين/الإعلاميات قادة الرأي العام" 2022، قد أنهت مداولاتها وأعلنت فوز كل من السيدة أسماء بن الفاسي من المملكة المغربية، السيدة مشاعر عبد الكريم من السودان والسيد سامي كليب من لبنان.

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وذكرت المنظمة أن تسليم درع الجائزة للفائزين سيجري في شباط 2023 في إطار المؤتمر العام المقبل للمنظمة والذي يتزامن انعقاده مع احتفال المنظمة بالعام العشرين على تأسيسها.

وكانت المنظمة أطلقت هذه الجائزة في وقت مبكر من العام بهدف اختيار الإعلاميين من الجنسين الذين تميزوا باهتمامهم بقضايا المرأة وتناولها بشكل موضوعي منصف ومناهضتهم للنمطية والتمييز وكان لهم تأثير إيجابي على الرأي العام نحو بناء ثقافة صديقة للمرأة بوجه عام.