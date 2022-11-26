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لبنان

"أساتذة الأساسي": عدم وجود الحوافز يعني عدم استمرار المدرسة الرسمية

Lebanon 24
26-11-2022 | 16:48
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طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي وزير التربية عباس الحلبي بـ"إصدار قرار واضح وصريح في مهلة لا تتجاوز الـ15 يوماً يُحدّد من خلاله ىلية ومواعيد دفع الحوافز المستحقة للأساتذة".
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وأشارت الرابطة في بيان لها، اليوم السبت، إلى أنه "في حال عدم وجود حوافز للعام الدراسي الحالي، فإنه لن يكون هناك مدرسة رسمية وليتحمّل المسؤولون نتيجة الظلم للمعلمين".
 
مع هذا، فقد أعلنت الرابطة التعطيل القسري للمعلمين غير القادرين على الوصول الى المدرسة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الإثنين 28/11/2022 ولغاية الأربعاء 30/11/2022 ضمناً على أن يتم إعلام إدارة المدرسة بذلك ليتسنى لها تعديل برامجها".
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