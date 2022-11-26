الراعي في روما من أجل جمعيّات السينودوس... والبابا مع "رئيس يُساعد لبنان على وقف إنهياره"

Advertisement

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تقول مصادر سياسية عليمة بأنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موجود حالياً في العاصمة الإيطالية تحضيراً للجمعيات السينودوسية على مستوى القارات، إذ ستعقد الجمعية السينودسية القارية لكنائس الشرق الاوسط من 12 الى 18 شباط المقبل أي في العام 2023، في بيت عنيا حريصا ويشارك فيها إكليروس وعلمانيون من بلدان عربية و7 كنائس كاثوليكية شرقية. كما سيلتقي خلال زيارته أبناء الرعية في القدّاس الذي سيترأسه اليوم الأحد في كنيسة مار مارون في المعهد الماروني. وكان التقى البابا فرنسيس منذ أسابيع في البحرين، واستذكر قداسته لبنان، عندما رأى وجوداً بارزاً لهم بين الجموع المؤمنة.تقول مصادر سياسية عليمة بأنّ البطريرك الراعي موجود حالياً في العاصمة الإيطالية تحضيراً للجمعيات السينودوسية على مستوى القارات، إذ ستعقد الجمعية السينودسية القارية لكنائس الشرق الاوسط من 12 الى 18 شباط المقبل أي في العام 2023، في بيت عنيا حريصا ويشارك فيها إكليروس وعلمانيون من بلدان عربية و7 كنائس كاثوليكية شرقية. كما سيلتقي خلال زيارته أبناء الرعية في القدّاس الذي سيترأسه اليوم الأحد في كنيسة مار مارون في المعهد الماروني. وكان التقى البابا فرنسيس منذ أسابيع في البحرين، واستذكر قداسته لبنان، عندما رأى وجوداً بارزاً لهم بين الجموع المؤمنة.وأكّدت أنّ البطريرك الراعي يرفض رئيس التسويات، ويدعو الجميع الى سلوك الخط المستقيم توصّلاً الى الإجماع على شخص الرئيس المميّز بكلّ أبعاده، والذي يعبّر عن إرادة الشعب اللبناني وليس الرئيس الذي يعطي ولاءه للخارج. كما يدعم الرئيس الناجح بعد انتخابه والذي يتبنّى بشكل جدّي وفعلي بنود الحلّ اللبناني برعاية دولية. كما يشدّد على البرنامج الذي سيُنفذه الرئيس المنتخب، بعيداً عن التطرّق الى أسماء المرشّحين.وبرأيها، إنّ البطريرك الراعي قد وضع "خارطة طريق" لرئيس الجمهورية الجديد تقوم على عناوين عدّة، يقوم بتكرارها في عظاته، أهمّها:- تشكيل حكومة إنقاذية وفعلة، قادرة على حلّ إيجاد الحلول للمشاكل الملحّة.- الإلتزام ببنود "اتفاق الطائف" الذي اصبح دستور البلاد لترسيخ العدالة بين اللبنانيين.تعزيز الشراكة الوطنية بين رئاسة الجمهورية ورئاستي الحكومة ومجلس النوّاب.- تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة في جميع المناطق اللبنانية.- تحقيق الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإدارية والقضائية المطلوبة.الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان أو إحياء مؤتمرات سابقة.- القيام بمبادرة رئاسية ودعوة الأمم المتحدة الى رعاية مؤتمر خاص بلبنان.- الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلّق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.- تثبيت الحدود اللبنانية البريّة مع العدو الإسرائيلي من جهة، وترسيم الحدود البحرية مع سوريا من جهة ثانية.- إيجاد حلّ نهائي وإنساني لمسألة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.- إعلان الحياد الإيجابي للبنان، وإبعاده عن سياسة المحاور.