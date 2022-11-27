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يطل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التاسعة والنصف مساء اليوم عبر شاشة" المؤسسة اللبنانية للارسال"في حوار شامل يجريه الزميل ماريو عبود ، ويتناول مجمل التطورات والملفات.ومن المتوقع أن يحدد ميقاتي في الحوار خطة العمل الحكومية في حال استمر الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.كما سيتناول باسهاب الملفات الاقتصادية والمالية وموضوع خطة الكهرباء والعقبات التي تؤخر تنفيذ سلسلة الخطوات التي كانت اعدتها الحكومة.نيابيا يبدو ان مسار الجلسات المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون محل اتصالات سيجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع القوى السياسية.وفيما يقول بعض المصادر ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب الرئيس على ان يأخد النواب "استراحة المحارب" في شهر كانون الاول، ترجح اوساط أخرى أن يعاود الرئيس بري الدعوة الى الجلسات مع بداية العام المقبل، بعد ان يكون قد ادار محركاته بزخم تجاه القوى السياسية في محاولة للوصول الى ترسيخ ثقافة التوافق بعيدا عن التوتر الحاصل في البلد.وتبدي مصادر نيابية في قوى المعارضة انزعاجها من مسار "جلسات الخميس" في ظل سياسة التعطيل، في حين فضلت مصادر نيابية في 8 اذار ان يدعو بري الى جلسة كل اسبوعين خاصة وان الجميع يسلم ان لا انتخابات قريبا.وعليه يمكن القول ان هناك شبه اجماع بين قوى المعارضة وقوى "السلطة" في البرلمان على عدم جدوى الجلسات في ظل انعدام التفاهم الداخلي والخارجي ايضا.وتجدر الاشارة الى ان النائب سامي الجميّل ألمح بعد جلسة الخميس المقبل الى احتمال عدم حضور الجلسات بقوله" إن ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة لابقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد. ولا اعلم اذا كان "بعد الها طعمة نأتي للمشاركة في مسرحية كهذه".