Advertisement

لبنان

ميقاتي يطل في حوار تلفزيوني شامل مساءً وترجيحات بـ"استراحة المحارب" نيابيا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-11-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1014638-638051328922465377.jpg
Doc-P-1014638-638051328922465377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التاسعة والنصف مساء اليوم عبر شاشة" المؤسسة اللبنانية للارسال"في حوار  شامل يجريه الزميل ماريو عبود ، ويتناول مجمل التطورات والملفات.
ومن المتوقع أن يحدد ميقاتي في الحوار خطة العمل الحكومية في حال استمر الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.كما سيتناول باسهاب الملفات الاقتصادية والمالية وموضوع  خطة الكهرباء والعقبات التي تؤخر تنفيذ سلسلة الخطوات التي كانت اعدتها الحكومة.
Advertisement
نيابيا يبدو ان مسار الجلسات المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون محل اتصالات سيجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع القوى السياسية. 
وفيما يقول  بعض المصادر ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب الرئيس على ان يأخد النواب "استراحة المحارب" في شهر كانون الاول،  ترجح  اوساط أخرى أن يعاود الرئيس بري الدعوة الى الجلسات مع بداية العام المقبل، بعد ان يكون قد ادار محركاته بزخم تجاه القوى السياسية في محاولة للوصول الى ترسيخ ثقافة التوافق بعيدا عن التوتر الحاصل في البلد.  
وتبدي مصادر نيابية في قوى المعارضة انزعاجها من مسار  "جلسات الخميس" في ظل سياسة التعطيل، في حين فضلت مصادر نيابية في  8 اذار  ان يدعو بري الى جلسة كل اسبوعين خاصة وان الجميع يسلم ان لا انتخابات قريبا.
 وعليه يمكن القول ان هناك شبه اجماع بين قوى المعارضة وقوى "السلطة" في البرلمان على عدم جدوى الجلسات في ظل انعدام التفاهم الداخلي والخارجي ايضا.  
وتجدر الاشارة الى ان النائب سامي الجميّل ألمح بعد جلسة الخميس المقبل الى احتمال عدم حضور الجلسات بقوله" إن ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة لابقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد. ولا اعلم اذا كان "بعد الها طعمة نأتي للمشاركة في مسرحية كهذه".

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-27
08:19 | 2022-11-27
07:10 | 2022-11-27
07:05 | 2022-11-27
06:33 | 2022-11-27
06:28 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website