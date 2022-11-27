هل يدعو الراعي الى مؤتمر مسيحي؟

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فاتحت اكثر من جهة حزبية ونواب مستقلّون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بضرورة عقد مؤتمر مسيحي في القريب العاجل يخرج بأجندة متكاملة للدور المسيحي في المرحلة المقبلة بدءاً برئاسة الجمهورية.بحسب مصادر كانت حاضرة في اللقاءات التي جرت مع الراعي ، فان هذا الطرح لقي ترحيباً من البطريرك الراعي الذي وعد بدرس خطوات الطرح جيداً تفادياً لمزيد من التعقيدات في الساحة اللبنانية.يذكر ان الراعي موجود حاليا في روما في اطار التحضيرات للجمعية السينودسية القارية لكنائس الشرق الاوسط التي ستعقد من 12 الى 18 شباط المقبل في بيت عنيا حريصا ويشارك فيها إكليروس وعلمانيون من بلدان عربية و7 كنائس كاثوليكية شرقية. كما سيلتقي خلال زيارته أبناء الرعية في القدّاس الذي سيترأسه اليوم الأحد في كنيسة مار مارون في المعهد الماروني.