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لبنان

مرشح يتريث في الترشح لهذه الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2022 | 01:45
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في ظل المراوحة التي تسيطر على الاستحقاق الرئاسي، قرر احد  النواب المرشحين غير المعلنين للانتخابات الرئاسية، التمهل وعدم الاعلان عن ترشحه في هذه المرحلة السياسية.
ووفق المعلومات فان  المرشح  المقصود، الذي ينتمي الى أحد اقضية جبل لبنان ويملك حيثية عائلية واقتصادية بارزة، يعتبر ان الانتخابات الرئاسية لن تؤدي الى اي نتيجة في المدى المنظور وان التوافق الى شخصية لايصالها الى قصر بعبدا لا يزال بعيداً للغاية.
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وعلى هذا الاساس قرر عدم طرح نفسه للترشح، خوفا من تعرضه"للحرق"، مكتفيا بالاستمرار في تسويق نفسه لدى العديد من المرجعيات السياسية والروحية.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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