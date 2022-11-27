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لبنان

سفير بريطاني يجمع سياسيين وديبلوماسيين ليلا وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2022 | 02:15
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جمع سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول مساء امس في دارته شخصيات ديبلوماسية وسياسية وكبار موظفي السفارة لحضور مباراة أميركا وبريطانيا ضمن فعاليات كأس العالم 2022.
شارك في اللقاء  عدد من السياسيين اللبنانيين ،منهم نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب ، والنواب غسان حاصباني ، رازي الحاج ، وفؤاد المخزومي، السفيرة الأميركية دورسي شيا وعددا من الدبلوماسيين الأميركيين ، وكانت الأجواء حماسية بحسب ما رشح عن اللقاء، وقد خرج الجميع راضين بعد ان تعادل الفريقان بنتيجة صفر صفر .
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لبنان

خاص

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