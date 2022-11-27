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لبنان

إلى الراغبين بشراء سيارة جديدة... إليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2022 | 03:45
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مع تراجع نسبة شراء السيارات نتيجة الأزمة الإقتصاديّة ودولرة القطاع، تعمد شركات شهيرة إلى طرح مركباتها الجديدة لهذا العام بأسعار تنافسيّة بالدولار، إضافة إلى مبلغ صغير بالليرة اللبنانيّة، وذلك لتشجيع المواطنين على الشراء. 
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وقد زادت هذه الخطوة من تهافت اللبنانيين على شراء السيارات الصغيرة بشكل خاصّ، قبل أنّ ترتفع أسعارها بسبب زيادة الدولار الجمركيّ، بحيث يتمّ طرح سعرها ما بين 11 و12 ألف دولار، إضافة إلى حوالي 9 ملايين ليرة.

لبنان

خاص

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