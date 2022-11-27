في زمن "المونديال"... هكذا تستقطب المطاعم الزبائن



لُوحظ أنّ عدة مطاعم خفّضت أسعارها ما بين الـ10 و30 بالمئة، لاستقطاب الزبائن ومشاهدة "المونديال"، فيما قامت مؤسسات أخرى بوضع لوائح طعام جديدة خاصّة بكأس العالم، بحيث طرحت بعض أصناف الطعام للبلدان المشاركة في المسابقة الكرويّة، وأهمّها فرنسا والبرازيل وألمانيا وإنكلترا.

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