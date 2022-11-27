Advertisement

لبنان

لهذا تستعجل باريس التسوية في لبنان!

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
27-11-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1014661-638051390308940475.jpg
Doc-P-1014661-638051390308940475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بالرغم من كثرة الملفات والضغوط والاستحقاقات في اوروبا والتي تلعب فرنسا فيها دورا قيادياً، الا ان باريس تبدي اهتماماً استثنائياً بالملف اللبناني الامر الذي يطرح الكثير من الاسئلة عن السبب الذي يقف وراء الاندفاعة الفرنسية في لبنان، وحجم المصالح التي ترغب بالحصول عليها فيه.
Advertisement

على ثلاث جبهات تعمل فرنسا لايجاد حلول للازمة اللبنانية، الاولى مع الولايات المتحدة الاميركية، اذ لا تكتفي باريس بالتوكيل السياسي الممنوح لها من ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن، بل ترغب في ان تلعب واشنطن دورا فاعلاً في لبنان يخدم الاستراتيجية الفرنسية فيه.

من هنا تتواصل باريس مع الاميركيين من اجل الضغط على بعض الافرقاء السياسيين في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس الجديد، ولعل التنسيق الفرنسي الاميركي سيتم تتويجه بلقاء مرتقب بين بايدن وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

الجبهة الثانية هي على خط السعودية، اذ يجهد الفرنسيون لاقناع الرياض بضرورة الانخراط بالتفاصيل اللبنانية مجددا، وبأن تكون جزءا من التسوية المقبلة ومسهلا لها، لكن هذا الامر لا يزال عالقا ضمن الحسابات السعودية المرتبطة بالتوازنات على الساحة اللبنانية.

اما الجبهة الثالثة فهي الجبهة الداخلية اللبنانية حيث تعمل باريس على التواصل الجدي والمستمر مع مختلف الافرقاء السياسيين وعلى رأسهم حزب الله لمعرفة امكانية التنازل لهذا الفريق او ذاك، وكيفية البحث عن مخارج سياسية تكون مدخلاً لانتخاب رئيس جديد وبدء مسار الانقاذ.

وتحاول باريس العمل بشكل مكثف على تقديم اغراءات للقوى السياسية اللبنانية، عبر الايحاء بأن ماكرون سيدعو الى مؤتمر دولي لدعم لبنان فور انتخاب رئيس جديد وهذا الامر يعني ان الاوروبيين عموما مهتمون بإنقاذ لبنان وليس الفرنسيين فقط. 

وتسهل باريس قواعد التسوية، اذ تطرح ايجاد حل للاستحقاق الرئاسي بداية الامر ولاحقا الانتقال الى التفاصيل اللبنانية الاخرى، باعتبار ان الذهاب بإتجاه التوافق والاتفاق على سلة سياسية متكاملة سيتطلب الكثير من الحسابات ويؤدي الى تضييع المزيد من الوقت.. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-27
08:19 | 2022-11-27
07:10 | 2022-11-27
07:05 | 2022-11-27
06:33 | 2022-11-27
06:28 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website