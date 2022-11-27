نائب يغرّد عن التهرب الضريبي السنوي: ما بين مليار وملياري دولار!

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "تقدر قيمة التهرب الضريبي السنوي، أي بمعنى آخر، ما تحرمه عن الخزينة الطغمة الرأسمالية المتوحشة العابرة للمناطق والطوائف والحدود، بمبلغ يتراوح بين مليار وملياري دولار، ومع مبلغ المليار المقدر للتهرب الجمركي... تتضح أكبر فجوة في إقتصادنا يجري التعتيم عليها، ولا توضع لها معالجات..!".

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