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لبنان

"كفى عناداً"... ماذا قال قاووق عن "أصحاب منطق التحدي"؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 03:03
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "البلد في حال إنهيار والمطلوب إنتخاب رئيس للجمهورية تكون أولويته إنقاذ البلد من الأسوأ ومن الإنهيار الشامل. نريد رئيسا للجمهورية ينقذ لبنان من أزماته ولا يغرقه أكثر فأكثر".
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وتابع خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة كفرصير أن "الفريق الذي يحمل شعار التحدي والمواجهة يدخل في مواجهة مع أكثر من نصف الشعب اللبناني. هم يريدون رئيسا يتحدى المقاومة ويواجه المقاومة وليس أعداء لبنان وأزماته. ونحن في لبنان نمتلك معادلات داخلية حساسة وهناك إنجازات صنعت بدماء الشهداء ومعادلات وطنية لا تسمح لوصول من يراهن عليه العدو، إنما نريد رئيسا يخفف من معاناة اللبنانيين وتكون أولويته إعادة الثقة بين اللبنانيين وليس إستعادة الثقة مع خصوم وأعداء لبنان".
 
وأشار قاووق إلى أن "أصحاب منطق التحدي والمواجهة أعلنوا عن شعارات أكبر من أحجامهم تجاوزوا فيها مرحلة طعن المقاومة في الظهر ليعلنوا أنهم يريدون مواجهة المقاومة وجها لوجه وهم بذلك يريدون أخذ البلد إلى الفتنة".
 
وقال: "حزب الله وحلفاؤه يقاربون الإستحقاق الرئاسي بإيجابية وبروحية التوافق ويطرحون التفاهم والحوار لإنقاذ البلد برئيس يؤتمن على البلد وعلى الوحدة الوطنية".
 
وختم قاووق: "جربوا في المجلس النيابي سبع مرات أن ينتخبوا رئيس مواجهة وتحد وفشلوا وقد آن الآوان أن يقتنعوا بأنهم غير قادرين على إنتخاب رئيس مواجهة لأن هذا المنطق وصل إلى طريق مسدود فكفى عنادا، وعليهم أن يتقبلوا حقيقة أن البلد يحتاج إلى حوار وتوافق وطني وهو الطريق الأضمن لإنتخاب رئيس للجمهورية".

المصدر: الوكالة الوطنية
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