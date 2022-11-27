وزيرٌ يكشف ما يجري بشأن "الكهرباء".. ماذا قال للمُواطنين؟

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان أنّ الصناعة اليوم محمية في لبنان ومنتشرة في أكثر من 100 دولة في العالم"، مشيراً إلى أن "كل ما هو مصنع في لبنان ستزداد الرسوم عليه ولا ضريبة على المواد الأساسية، إلا أن هناك العديد من المواد ستزداد عليها الرسوم".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان 93.3"، تطرّق بوشكيان إلى ملف الكهرباء، وقال: "لقد وصلنا إلى صفر تغذية وهذا الأمر يشل قطاعات البلد بأكملها. نحن اليوم نجتمع دوريًّا كلجنة نيابية لتأمين الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً".

وشدّد بوشكيان على أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل جاهداً لتأمين الكهرباء للبنانيين، وأضاف: "أناشد الجميع رؤية الأمور بإيجابية دوماً لأن هذا البلد عزيز ويجب أن ننظر إلى المستقبل".

وفي ملف المونديال، رأى بوشكيان أن "الأولوية اليوم هي الوضع المعيشي وليس التّرف"، قائلًا: "جرت اتصالات لتأمين هبة ولم تحصل".