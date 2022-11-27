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لبنان

بيرم الى جنيف... والسبب؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 04:18
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غادر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم يرافقه مستشاره فراس زعيتر ومديرة مكتبه بتول الخنساء صباح اليوم بيروت، الى جنيفK للمشاركة في اجتماع تقني حول ملف النفط والغاز واجتماع ثان حول الحوار الاجتماعي مع ولأجل الشباب.
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يأتي ذلك بدعوة من منظمة العمل الدولي في جنيف.
المصدر: الوكالة الوطنية
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