بيرم الى جنيف... والسبب؟

غادر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم يرافقه مستشاره فراس زعيتر ومديرة مكتبه بتول الخنساء صباح اليوم بيروت، الى جنيفK للمشاركة في اجتماع تقني حول ملف النفط والغاز واجتماع ثان حول الحوار الاجتماعي مع ولأجل الشباب.

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يأتي ذلك بدعوة من منظمة العمل الدولي في جنيف.