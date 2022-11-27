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لبنان

حركة إسرائيليّة على الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة... ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ يُحلّق فوق الجليل وفوق الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة. كذلك، سُجل أيضاً تحليق للطائرات المسيّرة.
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