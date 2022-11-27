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لبنان

حالة طقس لبنان في اليومين المقبلين.. هل من أمطارٍ آتية؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 06:28
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
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 وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:
 
طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول مرحليا الى خريفي متقلب، ومن ثم الى خريفي مستقر يوم الأربعاء ويستمر حتى ظهر يوم الخميس حيث يتأثرلبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدرييجا بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي الى أمطار وثلوج وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة. 

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الأحد:
 
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح في الفترة المسائية خاصة شمال وجنوب البلاد.
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مما تؤدي الى تشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، كما تتساقط أمطارخفيفة متفرقة خلال الليل. الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية. سرعتها بين 10 و 30 كلك بالساعة.
- الانقشاع: جيد اجمالا. 
- الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 70 بالمئة.
- حال البحر متوسط ارتفاع الموج
- حرارة سطح الماء 24 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,22 ساعة غروب الشمس: 16,30.
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