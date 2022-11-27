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لبنان

في الصرفند.. سرقوا خزنة حديدية بداخلها مبلغ كبير من المال ومصاغ ذهبيّ قيمته 20 ألف دولار

Lebanon 24
27-11-2022 | 06:20
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاریخ 13/11/2022، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله في بلدة الصرفند، وبداخلها مبلغ /90،000،000/ ل.ل.، و/8،000/ دولار أميركيّ، ومصاغ ذهبيّ بقيمة حوالي /20،000/ دولار أميركي.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية في موقع حصول السرقة. وبنتيجة الكشف على المكان واستماع افادات الشهود، توصّلت بأقل من /24/ ساعة الى تحديد هوية المشتبه بهم وهم اللبنانيّون:

ا. ي (مواليد عام 1979)
ح. خ. (مواليد عام 1980)
ح. ش. (مواليد عام 1988)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتواريخ 13، 14، و15/11/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم في بلدة الصرفند. وبتفتيشهم ومنازلهم، تم ضبط مبلغ /189،000،000/ ل.ل.، و/3650/ دولار أميركي، و/160/ يورو، و/50/ ريال قطريّ، ومصاغ ذهبية عبارة عن /20/ خاتمًا، و/8/ "سلاسل" ذهبّية، وسوار، وحلق، و/6/ قلادات من الذهب، جميعها من المسروقات، كما تم ضبط مسدس حربي مع ذخيرته.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السرقة من داخل منزل المدعي، وأضافوا أن ما عُثِرَ عليه معهم وفي منازلهم هو من المسروقات.

تم تسليم المضبوطات إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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