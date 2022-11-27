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لبنان
يعقوبيان: جعجع قد يُغيّر رأيه ويدعم سليمان فرنجية
Lebanon 24
27-11-2022
|
08:40
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قالت النائبة بولا يعقوبيان لـ"الجديد"، إنّ "رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع قد يُغيّر رأيه بملف انتخاب الرئيس ويدعم رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية ويمشي بالتسوية للحصول على حصته"، واعتبرت أنّ "رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض للمناورة فقط".
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