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لبنان

فوز اللائحة المدعومة من "المستقبل" في نقابة الصيادلة بالكامل

Lebanon 24
27-11-2022 | 09:04
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أعلن تيار المستقبل في بيان، أن "نتائج انتخابات نقابة الصيادلة التي جرت اليوم أسفرت عن فوز اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" بكامل أعضائها".

كما فاز مرشح "تيار المستقبل" رائد سبسبي بعضوية المجلس التقاعدي.
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