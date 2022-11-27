إطلاق نار على شخص في الميناء (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شخصين مجهولين أطلقا النار باتّجاه المدعو "ي.م"، وأصاباه في قدميه، بالقرب من "سنترال" الميناء، وفرّا بعدها إلى جهة مجهولة.



وقد تولّت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على إسعاف الجريح ونقله الى المستشفى الاسلامي.

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