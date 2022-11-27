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لبنان
مصلحة الليطاني: قطع وعزل خطي أولي - جمهور
Lebanon 24
27-11-2022
|
10:38
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خطي اولي - جمهور 66 ك ف يومي الاثنين والثلاثاء في 28 و 29 / 11 / 2022 من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين.
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