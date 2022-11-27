بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً

والمدارس المتقيّدة بالتعطيل هي:

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أعلن مديرو ومعلمو المدارس الرسمية في صيدا التعطيل قسراً يوم غد الاثنين، وعدم الحضور إلى المدارس، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المعلمون.