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لبنان

بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً

Lebanon 24
27-11-2022 | 10:41
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أعلن مديرو ومعلمو المدارس الرسمية في صيدا التعطيل قسراً يوم غد الاثنين، وعدم الحضور إلى المدارس، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المعلمون.
 
والمدارس المتقيّدة بالتعطيل هي:
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- الإصلاح المتوسطة الرسمية المختلطة 
- الإصلاح الثانية المختلطة الرسمية
- صيدا المتوسطة الرسمية المختلطة
- صيدا الابتدائية الرسمية
- العُمانيّة النموذجيّة الرسمية
- متوسطة الشهيد معروف سعد الرسمية
- المربية أنجليك صليبا الرسمية
- صيدا اللبنانية الكويتية الرسمية
- عين الحلوة الابتدائية الرسمية 
- عبرا المتوسطة الرسمية
- المية ومية الرسمية
- حارة صيدا الرسمية



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