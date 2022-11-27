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لبنان

المرتضى: بيسان شيري بطلة أخرى من بلادي تقول لا للتطبيع

Lebanon 24
27-11-2022 | 10:48
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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر": "بيسان شيري ابنة الخيام، أصغر مصنفة دولية في لعبة كرة الطاولة، ترفض اللعب مع اسرائيلية فتنسحب من بطولة في البرتغال.
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بطلة أخرى من بلادي تقول لا للتطبيع" .
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