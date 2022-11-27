المرتضى: بيسان شيري بطلة أخرى من بلادي تقول لا للتطبيع

Advertisement

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر": "بيسان شيري ابنة الخيام، أصغر مصنفة دولية في لعبة كرة الطاولة، ترفض اللعب مع اسرائيلية فتنسحب من بطولة في البرتغال.بطلة أخرى من بلادي تقول لا للتطبيع" .