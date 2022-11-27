نقل 20 شخصاً من دار للعجزة إلى المستشفى... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان24"، أنّ فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة عملت على نقل حوالي 20 مسنّاً من إحدى مراكز دار العجزة في منطقة أبي سمراء، الى مستشفى طرابلس الحكومي نتيجة إصابتهم بحالات إسهال وتقيؤ، فيما لم تُعرف الاسباب بانتظار الفحوصات المخبرية.

ولاحقاً، أعلنت إدارة المستشفى الحكومي في طرابلس أنها استقبلت عدداً من المصابين بإسهال وتقيؤ من أحد مراكز المسنين في ابي سمراء، وانها عمدت فوراً الى التعاطي معهم على انهم مصابون بالكوليرا فعملت على عزلهم.من جهتها، أعلنت دار العجزة - مركز الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء أن 11 مسنا أصيبوا بالاسهال والتقيؤ ونقلوا بالفعل الى المستشفى الحكومي.واشارت إدارة المستشفى الى ان المركز اتصل فورا بمصلحة الصحة في طرابلس وبوزارة الصحة، بغية التنسيق والمتابعة والوقوف على سبب الاصابات، وانه جرى فوراً بالتنسيق مع المصلحة اجراء كشف عام بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية. كما جرى اخضاع باقي النزلاء الى تطعيم مضاد للكوليرا بمشاركة الصليب الأحمر.وأكّدت أنّ "إدارة المركز ستصدر بيانا توضيحيا فور توافر المعطيات وستعمد الى ملاحقة اسباب الاصابات، منعاً لانتشار العدوى او تجدد اي مظاهر مرضية مشابهة في صفوف المسنين الذين يتجاوز عددهم الـ300".