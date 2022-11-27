"قوى الأمن" تُعمّم صورة قاصرتين مفقودتين.. هل تعرفون عنهما شيئاً؟

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقـات العامّـة، البـلاغ التّالي:

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"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتَيْن القاصرتَيْن: علا أحمد السقر (مواليد عام 2005، سورية) وحلا أحمد السقر (مواليد عام 2012، سورية)، اللتَيْن غادرتا بتاريخ 26-11-2022 منزل ذويهما الكائن في محلة برج حمود ولم تعودا لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".