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لبنان

"قوى الأمن" تُعمّم صورة قاصرتين مفقودتين.. هل تعرفون عنهما شيئاً؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 11:42
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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقـات العامّـة، البـلاغ التّالي:
 
"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتَيْن القاصرتَيْن: علا أحمد السقر (مواليد عام 2005، سورية) وحلا أحمد السقر (مواليد عام 2012، سورية)، اللتَيْن غادرتا بتاريخ 26-11-2022 منزل ذويهما الكائن في محلة برج حمود ولم تعودا لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 
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