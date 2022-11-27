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لبنان

مبلغ مليون دولار سيُدفع في أماكن داخل لبنان سنوياً.. ما هي؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 13:02
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أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، من مقر السفارة الفلسطينية، في بيروت عن مشاريع للمخيمات الفلسطينية بقيمة مليون دولار بشكل سنوي.
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وجاء ذلك خلال اجتماعاته مع لجان المتابعة المركزية للجان الشعبية، وممثلي اللجان الشعبية بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحضور وكيل وزارة المالية فريد غنام، مدير الرقابة المالية بالوزارة محمد ربيع، وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، ممثلي اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير، بالإضافة لطواقم عمل السفارة ووزارة المالية ودائرة شؤون اللاجئين في فلسطين ولبنان.

وشكر أبو هولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استجابته العاجلة لهذه المشاريع ووضع المبالغ المقدمة بصورة سنوية دائمة على الموازنة العامة، موضحا أن "هذه المساعدات سوف تستهدف مجموعة من المشاريع ذات الأولوية القصوى، والخاصة بالبنية التحتية"، مشددا على "أهمية الوصول لشراكة حقيقية بالمسؤولية تجاه أهلنا بالمخيمات، وعن استعداد دائرة شؤون اللاجئين للتعامل مع المشاريع المقدمة ومحاولة تنفيذها بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي والمؤسساتي".

ودعا الى "مواجهة وتذليل التحديات، واستثمار بيئة التطور التي حصلت داخل دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين"، وقال: "أهلنا في المخيمات هم من يعايشون المعاناة، وهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم، ويجب أن تطرح المشاريع وفقا لهذه الاحتياجات من طرفكم بما ينسجم مع الآليات المتبعة من قبل الممولين من مؤسسات دولية أو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، من خلال توزيع المهام والتخصصية بالعمل"، مشددا على أن "دائرة شؤون اللاجئين غير منفصلة عن اللجان الشعبية وتعمل وفقا لرؤى جماعية واضحة تعبر عنها". 

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