خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار

رجَّحت مصادر مصرفيّة أن يُبادر مصرف لبنان خلال السّاعات المُقبلة إلى إصدار تعميمٍ جديد يُعلن فيه عن تمديد العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بتقاضي الرّواتب بالدولار الأميركي.

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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ هذا التعميم يعني استمرار البنك المركزي بضخّ الدولار عبر منصّة "صيرفة" وتحديداً مع صدور الرواتب الجديدة الخاصّة بموظفي القطاع العام.