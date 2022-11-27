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لبنان

خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2022 | 13:27
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رجَّحت مصادر مصرفيّة أن يُبادر مصرف لبنان خلال السّاعات المُقبلة إلى إصدار تعميمٍ جديد يُعلن فيه عن تمديد العمل بالتعميم رقم 161 المرتبط بتقاضي الرّواتب بالدولار الأميركي.
 
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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ هذا التعميم يعني استمرار البنك المركزي بضخّ الدولار عبر منصّة "صيرفة" وتحديداً مع صدور الرواتب الجديدة الخاصّة بموظفي القطاع العام.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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