على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 40350 و40450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

Advertisement

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 40300 و40400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.