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لبنان

على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 13:28
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 40350 و40450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 40300 و40400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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