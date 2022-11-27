Advertisement

لبنان

تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!

Lebanon 24
27-11-2022 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1014825-638051783571870592.jpg
Doc-P-1014825-638051783571870592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي: "تواصل هيئات حراك العسكريين المتقاعدين في مختلف المحافظات اللبنانية عقد اجتماعات مكثّفة للتنسيق والاستعداد للحشد في إطار التحضير لمعركة استعادة الحقوق في أقرب وقت ممكن. إن حالة الغليان في صفوف الضباط والعسكريين والخطوات التي يجري التحضير لها، هي بمثابة تحذير منهم للسلطة من عدم الإيفاء بما وعدت به، وإنذار لكلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوقهم المكرّسة بالدستور والقانون، وضرب مبادئ العدالة والمساواة وتشريع الاستنسابية والتمييز العنصري بين فئات الموظفين، خصوصاً حرمان العسكريين المتقاعدين نسبة تتراوح بين 40 و 50 % من المساعدة الاجتماعية المقررة، نتيجة احتسابها على أساس المعاش التقاعدي من دون المتممات، بالاضافة إلى عدم دفع متأخرات المساعدات المدرسية عن العام 2021 وباقي المطالب الأخرى".
Advertisement

وختم: "إن حراك العسكريين المتقاعدين، إذ يهنئ جميع هيئات الحراك في المحافظات على وقفاتهم المسؤولة والشجاعة، يشدّ على أيديهم لشحذ الهمم ورصّ الصفوف استعداداً للمواجهة القاسية مع أي تلكؤ أو تهرب من تنفيذ الوعود، ولن يضيع حقّ وراءه مطالب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2022-11-27
17:15 | 2022-11-27
16:55 | 2022-11-27
16:37 | 2022-11-27
16:19 | 2022-11-27
16:10 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website