تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!

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إن حالة الغليان في صفوف الضباط والعسكريين والخطوات التي يجري التحضير لها، هي بمثابة تحذير منهم للسلطة من عدم الإيفاء بما وعدت به، وإنذار لكلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوقهم المكرّسة بالدستور والقانون، وضرب مبادئ العدالة والمساواة وتشريع الاستنسابية والتمييز العنصري بين فئات الموظفين، خصوصاً حرمان العسكريين المتقاعدين نسبة تتراوح بين 40 و 50 % من المساعدة الاجتماعية المقررة، نتيجة احتسابها على أساس المعاش التقاعدي من دون المتممات، بالاضافة إلى عدم دفع متأخرات المساعدات المدرسية عن العام 2021 وباقي المطالب الأخرى".وختم: "إن حراك العسكريين المتقاعدين، إذ يهنئ جميع هيئات الحراك في المحافظات على وقفاتهم المسؤولة والشجاعة، يشدّ على أيديهم لشحذ الهمم ورصّ الصفوف استعداداً للمواجهة القاسية مع أي تلكؤ أو تهرب من تنفيذ الوعود، ولن يضيع حقّ وراءه مطالب".