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لبنان

الجيش يداهم في هذه المنطقة.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:32
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ألقت قوة من الجيش القبض على المدعو ش. ع. بعد تنفيذ عمليات دهم في بلدة الخضر في بعلبك، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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