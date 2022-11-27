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لبنان

توقيف شخصين قاما مع آخرين بعمليات سرقة في الهرمل

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:51
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بعدمت كثرت عمليات السرقة في مدينة الهرمل، توفرت معلومات لامر فصيلة الهرمل عن الاشخاص الذين يقومون بهذه السرقات. وبمشاركة المعلومات المتوفرة مع دورية شعبة المعلومات في الهرمل، تمكنت الدورية المذكورة من توقيف المدعو (م. ط.) لبناني، وسلمته الى مخفر الهرمل. وبالتحقيق الاولي معه اعترف بمشاركة آخرين بالقيام بعدة سرقات، حيث تم رصد ومتابعة احدهم ومداهمته من قبل عناصر فصيلة درك الهرمل وتوقيف المدعو (ع. م.) سوري واقتياده الى المخفر.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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