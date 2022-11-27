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لبنان

رياشي يردّ.. هذه حقيقة قضية مبلغ نقل "مونديال 2018" في لبنان

Lebanon 24
27-11-2022 | 16:10
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كشف عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب ملحم رياشي تفاصيل مُرتبطة بالقضية التي أثيرت حول المبلغ الذي دُفع عام 2018 لبث المونديال في لبنان خلال السنة المذكورة.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال رياشي: "في ذلك العام، جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزراء بينهم أنا، والجانب القطري طلب حينها مبلغ 10 ملايين دولار وهذه الأموال دُفعت كاملةً وهناك أوراق ثبوتيّة لدى عدد من الوزارات ولدى وكيلة Bein في لبنان".
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وأردف: "قمنا بمفاوضات خفّضنا عبرها كلفة نقل المونديال في 2018 من 14 إلى 10 مليون دولار ومن يملك أدلّة تثبت عكس ذلك فليبرزها".
 

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