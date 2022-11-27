الخارجية الفرنسية لا تتعاطى بالملفّ الرئاسي

تبيَّن لزوار باريس أن الخارجية الفرنسية لا تتعاطى بالملف الرئاسي اللبناني، وأن المسؤول في الإليزيه برتبة سفير يستقبل معظم طالبي اللقاء معه حيث يستمع ولا يُعلّق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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