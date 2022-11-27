زيارة تتجاوز حضور مباريات المونديال

يُردّد وزير قواتي سابق أن زيارة رئيس التيار العوني إلى الدوحة تتجاوز حضور بعض مباريات المونديال إلى محاولة الإجتماع من جديد بمسؤول قطري رفيع المستوى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement