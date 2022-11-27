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لبنان
زيارة تتجاوز حضور مباريات المونديال
Lebanon 24
27-11-2022
|
17:22
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يُردّد وزير قواتي سابق أن زيارة رئيس التيار العوني إلى الدوحة تتجاوز حضور بعض مباريات المونديال إلى محاولة الإجتماع من جديد بمسؤول قطري رفيع المستوى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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