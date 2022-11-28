23
o
بيروت
25
o
طرابلس
0
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
0
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد مرحلة التوقيفات: هذا ما يجري في"النافعة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-11-2022
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتسارع الأحداث في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة من ناحية ملف التحقيقات والتوقيفات الذي سيطول كما بات مؤكداً. ولكن على مقلب إعادة تسيير المرفق العام ، بعد التعيينات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، علم "لبنان 24" أن المدة الزمنية لإعادة العمل في هيئة إدارة السير لن تقل عن عشرة أيام إبتداءً من مطلع هذا الأسبوع ، وأن إستغراق هذا الوقت هو من أجل تنظيم الأمور ووضع منهجية جديدة للعمل في هذه الإدارة ترتكز على أمرين : الأول هو الإسراع في إنهاء كل المعاملات المتراكمة من تسجيل السيارات ودفاتر السوق لتسليمها الى أصحابها ، والثانية وضع خارطة طريق لتسهيل إنجاز المعاملات لإراحة المواطن والمعقّب في آن معا.
Advertisement
هذه المنهجية ستكون واضحة إذ سوف توزع أوراق على جميع المواطنين لدى دخولهم الى النافعة هي عبارة عن دليل المعاملة ليتمكن من خلالها من معرفة ما هي الأوراق التي يحتاجها ، ومن هو الموظف أو الدائرة المسؤولة عن إنجاز معاملته، وهكذا تنتهي قضية إبريق الزيت " طلاع ونزال ،ونزال وطلاع "حيث كان المواطن يمضي نهارا كاملا بين الطوابق من دون الوصول الى نتيجة فييأس ويستسلم للرشوة لانجاز معاملته".
المصادر المتابعة اكدت ان النتسيق الذي يحصل الآن هو من اجل التخفيف من التواقيع على المعاملات، اي ان المعاملة التي كانت تحتاج لخمسة او ستة تواقيع ستنتهي بتوقيعين ، وهكذا يتحسن سير العمل في الإدارة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
13:27 | 2022-11-27
27/11/2022 01:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!
Lebanon 24
تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!
13:31 | 2022-11-27
27/11/2022 01:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المرض يُصيب نادين نجيم مُجدّداً: "رجعت انتكست"
Lebanon 24
المرض يُصيب نادين نجيم مُجدّداً: "رجعت انتكست"
08:18 | 2022-11-27
27/11/2022 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
05:21 | 2022-11-27
27/11/2022 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-11-28
إجراءٌ من المصارف بشأن الدولار صباحاً.. ما هو؟
04:12 | 2022-11-28
منفّذا عملية تقطيع الكابلات الكهربائية في المكتبة الوطنية في الصنائع بقبضة شعبة المعلومات
04:00 | 2022-11-28
الدولار الجمركي لتعزيز واردات الخزينة... فمن يضبط الحدود والتهريب؟
03:51 | 2022-11-28
خبر سار للعاملين بالقطاع العام... اليكم ما صدر عن وزارة المالية
03:51 | 2022-11-28
جميل السيّد يتحدّث عن "قنبلة موقوتة" في لبنان.. ماذا قال؟
03:45 | 2022-11-28
اهتمام قطري بباسيل
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
28/11/2022 11:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
28/11/2022 11:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
28/11/2022 11:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact